Gefängnisse in allen deutschen Bundesländern überlastet

In Deutschlands Gefängnissen wird nach einem Medienbericht der Platz knapp. Eine Umfrage der Zeitungen der Funke Mediengruppe bei den Justizministerien der 16 deutschen Bundesländer ergab eine Auslastung von bis zu 100 Prozent, so etwa in Baden-Württemberg.