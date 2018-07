Geflohener Schwerverbrecher Redoine Faid erneut entkommen

Redoine Faid gilt als Ausbrecherkönig - © APA (INTERPOL)

Der am 1. Juli aus dem Gefängnis ausgebrochene Schwerverbrecher Redoine Faid ist der französischen Polizei erneut entwischt. Er sei zusammen mit einem anderen Insassen in einem Auto unterwegs gewesen, das später beladen mit Sprengstoff in der Tiefgarage eines Einkaufszentrums in Sarcelles im Norden von Paris gefunden wurde, teilte die Polizei mit.