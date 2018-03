Geförderter Bau am Red-Bull-Gelände in Elsbethen: 22 Wohnungen übergeben

Christian Schluder (Red Bull), Bernd Ramsauer Architekt), Bewohner Anna Lang und Markus Haslauer, Landesrätin Brigitta Pallauf, Bürgermeister Franz Tiefenbacher, Bernd Hillebrand (Bauunternehmer) (v.l.) bei der Übergabe. - © LMZ/Neumayr/Leo

22 geförderte Wohnungen wurden am Mittwoch in Elsbethen (Flachgau) auf dem Areal der ehemaligen Rainerkaserne ihrer Bestimmung übergeben. Es handelt sich dabei um Mietwohnungen, die vom Getränkekonzern Red Bull am Rande der neuen Konzernzentrale gebaut wurden.