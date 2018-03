Gegen Verkehrsinsel gefahren: Biker verstarb im Krankenhaus

Ein 25 Jahre alte Motorradfahrer, der am Samstag in Rankweil (Bezirk Feldkirch) bei einem Überholmanöver gegen eine Verkehrsinsel gefahren ist, ist noch am Abend im Landeskrankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Mann war laut Zeugenaussagen zu schnell unterwegs gewesen und hatte die Insel auf der Fahrbahnmitte offensichtlich übersehen.

Der Mann versuchte gegen 15.45 auf der L190 in Richtung Götzis einen vor ihm fahrenden Pkw zu überholen, als der Unfall passierte. Er fuhr gegen die Verkehrsinsel, wurde von seinem Motorrad geschleudert und prallte gegen eine Straßenlaterne. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. (APA) Leserreporter Feedback