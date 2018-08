Gegrillte Rinderfilet-Spieße mit Tomaten-Knoblauch-Butter

Die angegebenen Zutaten reichen für vier Personen. Für die Vorbereitung müsst ihr allerdings genügend Zeit einplanen, Butter sowie Fleisch müssen ein paar Stunden in den Kühlschrank. Das braucht ihr dazu:

Zutaten

Butter 100 Gramm Butter, weich 1 Esslöffel Tomatenmark 2 Knoblauchzehen Salz Pfeffer, gemahlen



Fleisch 600 Gramm Rinderfilet 10 Esslöffel Olivenöl 2 Esslöffel Rosmarin 200 Gramm Cocktailtomaten 2 Esslöffel Zucker Salz Pfeffer, gemahlen



Und so geht’s:

Die weiche Butter mit Tomatenmark und gepressten Knoblauchzehen verrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Anschließend in Frischhaltefolie zu einer Rolle formen und eine Stunde lang in den Tiefkühler geben.

Danach das Rindfilet in grobe Würfel schneiden. In einer Schüssel mit Olivenöl und gehacktem Rosmarin marinieren und im Kühlschrank zwei Stunden ziehen lassen. Dann die Fleischwürfel auf Spieße stecken und am Grill scharf und kurz von beiden Seiten anbraten. Die Tomaten waschen und halbieren, in den Bratenrückstand geben und bezuckern. Anbraten, bis der Zucker karamellisiert ist und die Tomaten leicht gebräunt sind.

Die Spieße und Tomaten mit Salz und Pfeffer abschmecken, mit der Tomaten-Knoblauch-Butter servieren und genießen.

