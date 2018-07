Geheimdienstkoordinator stellt klar: Keine Kritik an Trump

Dan Coats überraschte mit einer ungewöhnlichen Reaktion. - © ASSOCIATED PRESS

US-Geheimdienstkoordinator Dan Coats will seine ungewöhnliche Reaktion auf die Einladung des russischen Staatschefs Wladimir Putin ins Weiße Haus nicht als Kritik an US-Präsident Donald Trump verstanden wissen. Einige Medien hätten seine spontane Aussage während eines Live-Interviews beim Aspen-Sicherheitsforum in Colorado fehlinterpretiert, hieß es in einer Stellungnahme Coats’.