Bei einer Schießerei in Südfrankreich ist nach Behördenangaben ein Polizist verletzt worden. Demnach ereignete sich der Vorfall am Freitag in Carcassonne. Unterdessen nahm im nahe gelegenen Ort Trèbes ein bewaffneter Mann in einem Supermarkt Geiseln, Schüsse fielen. Der Täter halte die Geiseln in Trèbes fest und habe sich zur IS-Miliz bekannt, erklärte die Staatsanwaltschaft am Freitag.