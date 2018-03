Drei Tote bei Terrorangriff in Südfrankreich

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagte nach dem EU-Gipfel in Brüssel: “Alles weist auf einen Terroranschlag hin.” Er werde nach Paris zurückreisen und von dort aus alle notwendigen Maßnahmen treffen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft bekannte sich der Täter zur Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). Wie der Radiosender France Info meldete, war der Mann den Geheimdiensten bekannt und in einer Datenbank zur Bekämpfung von Terrorismus und Radikalisierung verzeichnet. Die südfranzösische Zeitung “La Depeche du Midi” berichtete darüber hinaus, der Täter sei ein Marokkaner im Alter zwischen 30 und 40 Jahren und anhand des Nummernschildes seines Autos identifiziert worden. Den Wagen fanden die Fahnder auf dem Parkplatz des Supermarktes, in dem der Mann die Geiseln nahm.

Ein Augenzeuge sagte aus, der Täter habe “Allahu Akbar” (Gott ist groß) gerufen, als er den Supermarkt der Kette “Super U” gegen 11.15 Uhr überfiel. Er sei mit Messern, einer Schusswaffe und Handgranaten bewaffnet gewesen.

Laut Medien forderte der Geiselnehmer die Freilassung des Terrorverdächtigen Salah Abdeslam. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür zunächst nicht. Der französische Staatsbürger Abdeslam soll zu der IS-Terrorzelle gehören, die die schweren Anschläge in Paris im November 2015 und in Brüssel im März 2016 verübte. Er sitzt in Frankreich in Untersuchungshaft.

Der französische Regierungschef Edouard Philippe hatte von einer “ernsten Situation” gesprochen. Alle Informationen ließen “darauf schließen, dass es sich um eine terroristische Tat handelt”.

Frankreich war in den vergangenen Jahren mehrfach Ziel islamistischer Anschläge. Vor allem die Attacken von Paris 2015 und Nizza 2016 hatten das Land schwer erschüttert. Die Behörden sprechen regelmäßig von einer weiterhin hohen Gefahr. Bei der letzten Attacke in Marseille waren am 1. Oktober zwei Menschen getötet worden.

(APA/dpa/ag.)