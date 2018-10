Spanien könnte Japan bei höchster Lebenserwartung ablösen

2040 könnten die Iberer an der Spitze liegen - © APA (Symbolbild/AFP)

Spanien könnte Japan 2040 als Land mit der höchsten Lebenserwartung ablösen. Laut einer am Mittwoch im Fachmagazin “The Lancet” veröffentlichten Studie könnte die durchschnittliche Lebenserwartung in dem südeuropäischen Land dann bei 85,8 Jahren liegen. Spanien läge damit vor Japan, Singapur und der Schweiz. In allen vier Ländern läge die Lebenserwartung für Männer und Frauen über 85 Jahren.