Vier Tote nach Geiselnahme in US-Veteranenheim

Eine Geiselnahme in einem Pflegeheim für US-Veteranen in Kalifornien ist mit dem Tod des Schützen und seiner drei Geiseln zu Ende gegangen. Drei Frauen und der mutmaßliche Täter seien tot aufgefunden worden, sagte Chris Childs von der örtlichen Polizei Reportern am Freitagabend (Ortszeit). Es bestehe keine Gefahr mehr für die Öffentlichkeit. Der genaue Hergang war zunächst nicht bekannt.