“Geisterzug” in OÖ: ÖBB-Mitarbeiter suspendiert

Im Fall des am Freitag entgleisten Güterzugs in Friedburg-Lengau (Bez. Braunau) in Oberösterreich ist ein Verschubmitarbeiter der ÖBB mittlerweile suspendiert worden. Der Mann habe erklärt, dass er den Hemmschuh nicht gelegt hat, sagte ÖBB-Sprecher Karl Leitner zur APA. Mit diesem Keil werden Waggons nach dem Abkoppeln gesichert.