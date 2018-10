Gelungene NBA-Generalprobe für San Antonio und Pöltl

Der Center aus Wien, der am Montag 23 Jahre alt wird, verzeichnete in Orlando sieben Punkte, elf Rebounds, zwei Assists und einen blockierten Wurf in 23:37 Minuten. Am Brett war er damit nach LaMarcus Aldridge (15 Rebounds) zweitstärkster Spieler seines Teams. DeMar DeRozan führte den fünffachen NBA-Champion mit 20 Punkten als Scorer an.

Pöltl hatte im letzten Test gemeinsam mit Bryn Forbes, DeRozan, Davis Bertans sowie Aldridge die Startformation der Texaner gebildet. Die NBA-Saison 2018/19 beginnt für San Antonio am Mittwoch (Ortszeit) mit einem Heimspiel gegen die Minnesota Timberwolves.

(APA)