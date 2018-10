Kommunalwahlen im Bundesland Salzburg am 10. März 2019

Die Wahltermine wurden am Montag im Stadtsenat einstimmig gut geheißen. - © APA/Barbara Gindl/Archiv

Der Termin für die Kommunalwahlen im Bundesland Salzburg steht: Die Stimmberechtigten dürfen am 10. März 2019 über die Zusammensetzung der Gemeindevertretungen in den 118 Gemeinden bzw. des Gemeinderates in der Stadt Salzburg sowie über ihre künftigen Bürgermeister entscheiden. In jenen Kommunen, in denen kein Bürgermeisterkandidat die absolute Mehrheit erhält, kommt es am 24. März zur Stichwahl.