Gemeinsam statt einsam: Familiengefühl an den Feiertagen

“Hierher kommen Menschen mit psychischen Erkrankungen, um Anschluss zu haben, um Miteinander und nicht alleine zu sein, gerade an den Tagen zu Weihnachten. Niederschwellige Einrichtungen zur Tagesstrukturierung sind ein wichtiger Baustein bei der Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Denn unser Ziel ist, in Salzburg niemanden alleine lassen”, so Soziallandesrat Heinrich Schellhorn.

Gemeinsam statt einsam

Täglich besuchen rund 35 Personen den Club Harmogana. An und um die Feiertage sind es immer mehr, so Manfred Strobl, Leiter vom Sozialzentrum Harmogana. Seit 1978 gibt es das Sozialzentrum Harmogana bereits. Aber nicht nur Harmogana, auch das Kommunikationszentrum Oase ist ein beliebter Treffpunkt für Menschen mit psychischen Erkrankungen, um aus den eigenen vier Wänden zu kommen und um miteinander Zeit zu verbringen.

Das Kommunikationszentrum und Cafe OASE im Stadtteil Riedenburg wird vom “Verein AhA! Angehörige helfen Angehörigen psychisch erkrankter Menschen” geführt. Auch hier kommen Menschen zusammen, um sich über ihre Erfahrungen mit der Erkrankung auszutauschen, oder etwa um Schach zu spielen und besonders um sich nicht alleingelassen zu erleben. Für viele Menschen sind die Oase und das Harmogana wichtige Anlaufstellen zur Bewältigung ihres Alltags geworden. Durch den Kontakt zu anderen Menschen wird Isolation und Vereinsamung entgegengewirkt. Sowohl der Club Harmogana als auch das Cafe Oase, die beide vom Land Salzburg gefördert werden, bieten neben einer gemeinsamen Freizeitgestaltung auch individuelle Beratung, Begleitung und Betreuung von multiprofessionellen Teams.

“Wenn die innere Welt aus dem Gleichgewicht gerät, ist es oft nicht mehr möglich, seine Lebenslage allein oder mit Hilfe von Angehörigen und Freunden zu bewältigen. Mit Einrichtungen wie den Club Harmogana oder das Cafe OASE gibt es einen leicht erreichbaren Ort, an dem Menschen mit psychischen Erkrankungen Unterstützung bekommen und vor allem Verständnis und Solidarität”, so Schellhorn. Eine Besucherin bestätigt das: “Das Harmogana ist mittlerweile wie eine Familie für mich.” 171222_31 (jus/ram)

Adressen und Öffnungszeiten

Club Harmogana, Aribonenstraße 2, Salzburg, Tel. +43 662 43 30 86 0, www.harmogana.at, Sa, 23. Dezember: 15.00 bis 18.00 Uhr, So, 24. Dezember: 17.00 bis 20.00 Uhr, Mo, 25. Dezember: geschlossen, Di, 26. Dezember: 15.00 bis 18.00 Uhr; Mi, 27. Dezember bis 29. Dezember: jeweils von 10.00 bis 20.00 Uhr