Gemeinsames Fastenbrechen im Salzburger Marmorsaal

In Vertretung von Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) begrüßten am Montag Vizebürgermeisterin Anja Hagenauer und ihr Amtskollege Bernhard Auinger (beide SPÖ) über 80 Gäste: „Im Islam hat es schon immer Begegnungen auf Augenhöhe gegeben – ein Vorbild für uns alle“, meinte Hagenauer. „Als Zeichen der guten Zusammenarbeit, des Miteinanders in der Stadt Salzburg und als Ausdruck der Wertschätzung sind wir froh, diese Tradition fortsetzen zu können“, so Auinger.

Muslime fasten während des Ramadan

Im Fastenmonat Ramadan essen und trinken praktizierende Muslimen nach Sonnenaufgang den ganzen Tag nicht. Nach Sonnenuntergang versammeln sich die Familien und unterbrechen gemeinsam das Fasten – sie beten, essen und feiern. Der Einladung zum Fastenbrechen – organisiert durch die Muslimische Jugend Österreich und das Integrationsbüro der Stadt – sind heuer viele Ehrengäste gefolgt.

Zahlreiche Ehrengäste in Salzburg

Unter ihnen Generalkonsul Berkan Pazarci vom türkischen Generalkonsulat, die Frauenbeauftragte der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich, Carla Amina Baghajati, Weihbischof Hansjörg Hofer, Superintendent Olivier Dantine, der Generalvikar der Altkatholischen Kirche Österreichs, Martin Eisenbraun, der Vorsitzende der Islamischen Religionsgemeinde Salzburg, Ahmet lmaz und Adis Šerifovic von der Muslimischen Jugend Österreich.

Muslime bilden mit zehn Prozent die zweitgrößte Religionsgemeinde in der Stadt. Seit 2006 lädt der Bürgermeister der Stadt Salzburg zum Iftar-Empfang ein.