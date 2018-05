Gemeinsames koreanisches Tischtennis-Team unterlag Japan 0:3

Das gemeinsame koreanische Team erhält Bronze - © APA (AFP)

Das gemeinsame koreanische Tischtennis-Team ist im Semifinale der Mannschafts-Weltmeisterschaften in Schweden ausgeschieden. Einen Tag nach ihrem spektakulären Zusammenschluss verloren zwei südkoreanische und eine nordkoreanische Spielerin am Freitag in der Halmstad Arena mit 0:3 gegen den großen Nachbarn und Rivalen Japan.