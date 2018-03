Generelles Glyphosat-Verbot in Kärnten laut EU unzulässig

Landeshauptmann Peter Kaiser nimmt die Entscheidung zur Kenntnis - © APA

Das in Kärnten geplante vollständige Glyphosat-Verbot für drei Jahre kann in der angedachten Form nicht kommen. Die EU-Kommission habe “ernsthafte Bedenken” dagegen geäußert, informierte der Grüne EU-Abgeordnete Thomas Waitz am Mittwoch. Das Verbot des Unkrautvernichters sei “zu wenig begründet”. Waitz und NGOs forderten nun ihrerseits Klarstellungen der EU, wie ein nationales Verbot möglich wäre.