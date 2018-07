Gerald Melzer verpasste Überraschung gegen Gasquet

Eineinhalb Sätze lang dominierte der Österreicher - © APA

Tennisprofi Gerald Melzer hat am Donnerstagabend eine große Chance verpasst und ist im Achtelfinale des mit 561.345 Euro dotierten ATP-Turniers in Baastad ausgeschieden. Der Niederösterreicher musste sich nach 1:53 Stunden dem als Nummer vier gesetzten Franzosen Richard Gasquet 6:1,3:6,1:6 geschlagen geben. Dabei war der 28-jährige Linkshänder im zweiten Satz bereits 3:1 in Führung gelegen.