Gerettete Buben aus Thailand verlassen Spital am Donnerstag

Die Kinder und ihr Trainer wurden nach neun Tagen gefunden

Die aus einer Höhle in Thailand gerettete Burschen-Fußballmannschaft und deren Trainer sollen das Krankenhaus am Donnerstag verlassen dürfen. “Sie werden alle gemeinsam entlassen”, sagte der thailändische Gesundheitsminister Piyasakol Sakolsattayatorn am Samstag. Die zwölf Buben und ihr Trainer seien “bei guter Gesundheit” und “frohgemut”, versicherte er.