Geschwindigkeitskontrolle: Pkw-Lenker mit Radar-Blocker unterwegs

Bei Geschwindigkeitsmessungen in der Salzburger Innenstadt stellten Polizisten am Freitag bei einem Auto markante Störungen fest und hielten das betreffende Fahrzeug an. Die Fahrzeugkontrolle ergab, dass im Pkw einen Radar-/Laser-Blocker montiert und in Betrieb war.