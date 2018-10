Gesetzesverschärfung für Wiener Hundehalter kommt fix

Laut Simas Büro ist man in Endabstimmung mit Polizei und Experten - © APA

Infolge der Attacke eines Rottweilers gegen ein Kleinkind in Wien-Donaustadt, das seinen Verletzungen am Freitag erlegen ist, hat die Stadt strengere Bestimmungen für Hundehalter in Aussicht gestellt. Die Gesetzesnovelle kommt nun fix und wird nächste Woche präsentiert, bestätigte das Büro der zuständigen Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) am Mittwoch einen “Kurier”-Bericht.