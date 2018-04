Gestohlener Pkw kracht in Salzburg nach nur 100 Metern in Zaun

Die Polizei Salzburg fahndet nach dem flüchtigen Lenker. - © Bilderbox

Ein in der Stadt Salzburg gestohlenes Fahrzeug ist am Donnerstag in der Kendlerstraße nach nur 100 Metern in einen Zaun gekracht. Daraufhin flüchtete der Lenker. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.