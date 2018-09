Gesundheitszustand von Pussy-Riot-Mitglied stabilisiert sich

Dem Bericht zufolge besuchte Wersilows Mutter Jelena ihren Sohn am Montag. Dabei habe der Aktivist seine Mutter an einen Eis-Unfall der beiden vor 18 Jahren erinnert und gesagt: “Auch damals haben wir es geschafft – so wie heute.”

Wersilow wird wegen einer mutmaßlichen Vergiftung im Krankenhaus behandelt. Das Mitglied der russischen Protest-Band war am Dienstag vergangener Woche zunächst in ein Moskauer Krankenhaus eingeliefert worden. Pussy Riot geht davon aus, dass der 30-jährige Regierungskritiker vergiftet wurde. Am Samstag traf Wersilow mit einem Ambulanzflieger in Berlin-Schönefeld ein und wurde zur weiteren Behandlung in die Charite gebracht.

Seine Lebensgefährtin Veronika Nikulschina hatte zunächst berichtet, Wersilow habe sein Seh- und Sprechvermögen verloren und leide an Halluzinationen. Später verbesserte sich sein Zustand nach ihren Angaben leicht.

(APA/ag.)