Getötete Frau war in Lügenstory über Sexmob verstrickt

Eine am Mittwoch in einem Park in Frankfurt am Main tot aufgefundene Frau ist Anfang 2017 im Mittelpunkt einer erfundenen Geschichte um sexuelle Übergriffe von Ausländern in der Silvesternacht gestanden. Das berichtete ein Polizeisprecher am Freitag. Die Frankfurterin sei durch mehrere Stichverletzungen getötet worden.