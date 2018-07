Gewässer werden laut Umweltagentur sauberer

Gute Wasserqualität in Österreich - © APA (Gindl)

Die EU-Staaten haben Fortschritte bei der Qualität ihrer Flüsse, Seen, Küstenabschnitte und Grundgewässer gemacht. Dennoch bleibt viel zu tun. Das ist die Conclusio des Gewässerberichts 2018 der Europäischen Umweltagentur EEA, der am Dienstag vorgestellt wurde. Heftige Kritik kam in diesem Zusammenhang vom World Wide Fund for Nature WWF am Zustand der heimischen Gewässer.