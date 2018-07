Gewalt in Äthiopien zwingt Hunderttausende zur Flucht

Rund 800.000 Menschen sollen auf der Flucht sein - © APA (AFP)

Die neu aufgeflammten Kämpfe zwischen den Volksgruppen im Süden Äthiopiens haben nach Angaben der Vereinten Nationen allein im Juni mehr als 800.000 Menschen in die Flucht geschlagen. Trotz der Entsendung äthiopischer Streitkräfte bleibe die Sicherheitslage angespannt, heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Report der UNO und der Regierung in Addis Abeba.