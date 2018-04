Gewalt in der Beziehung: Polizei muss zweimal einschreiten

In der gemeinsamen Wohnung eskalierte am Abend ein Streit zwischen einem 26-jährigen Salzburger und seiner Ehefrau. Wie die Polizei berichtete, soll der stark betrunkene Mann mehrmals mit der Faust auf den Kopf der Frau geschlagen haben. Als sie schließlich aus der Wohnung flüchten konnte, wollte ihr Mann offenbar hinterher laufen. Dabei sei er im Stiegenhaus gestürzt und habe sich das Handgelenk gebrochen. Dennoch sei er nicht stehen geblieben. Als der 26-Jährige seine Frau im Freien eingeholt habe, hätten Polizeibeamte ihre Hilfeschreie gehört und seien unverzüglich eingeschritten.

Mann unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Im Zuge der ärztlichen Untersuchung des Mannes im Unfallkrankenhaus Salzburg wurde neben der Alkoholisierung auch der Konsum von Cannabisprodukten festgestellt, was der 26-Jährige auch eingestanden habe, so die Polizei. Der Salzburger wurde letztlich festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Salzburg eingeliefert. Gegen den Mann wurde ein Betretungsverbot der ehelichen Wohnung ausgesprochen. Der 26-Jährige wird wegen Körperverletzung und Suchtmittelkonsum der Staatsanwaltschaft angezeigt.

33-Jähriger prügelt auf Ehefrau ein

Ebenfalls aus der Bahn geraten ist am Sonntagabend eine Auseinandersetzung zwischen einem 33-Jährigen und seiner Ehefrau. Die beiden gerieten in ihrer gemeinsamen Wohnung in Lehen aneinander. Er soll im Zuge dessen seiner Frau mehrmals mit der Faust auf den Körper eingeschlagen haben. Die Frau wurde verletzt. Herbeigerufene Polizeistreifen klärten letztlich die Situation und wiesen den Mann aus der Wohnung. Der 33-Jährige, gegen den ein Betretungsverbot verhängt wurde, wird wegen Körperverletzung zur Anzeige gebracht.