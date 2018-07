Gewalt in Nicaragua: SOS-Kinderdorf evakuiert

Unruhen in Nicaragua forderten bisher 300 Menschenleben - © APA (AFP)

Die Gewalt in Nicaragua ist bis in die SOS-Kinderdörfer vorgedrungen, wie die Hilfsorganisation am Mittwoch mitteilte. Nach schweren Ausschreitungen in unmittelbarer Umgebung eines SOS-Kinderdorfes in der 70.000-Einwohner-Stadt Juigalpa hab die Hilfsorganisation alle 38 Kinder und Mitarbeiter evakuiert.