Gewaltattacken beschäftigen Polizei in Salzburg

Gewaltattacken beschäftigten die Salzburger Polizei Donnerstagabend. In Hallein (Tennengau) gerieten in einem Lokal vier Männer aneinander und in der Stadt Salzburg ging ein 17-Jähriger mit einer Holzlatte auf zwei Kontrahenten los.