Gewaltsame Proteste gegen Benzinpreiserhöhungen in Haiti

In Haiti hat es bei gewaltsamen Protesten gegen angekündigte Benzinpreiserhöhungen mindestens einen Toten gegeben. In der Hauptstadt Port-au-Prince blockierten Demonstranten in der Nacht auf Samstag Hauptstraßen mit brennenden Autoreifen. In mehreren Stadtteilen waren sporadische Schüsse zu hören. Aufgebrachte Menschen lynchten einen Mann, der versuchte, an einer Barrikade vorbeizukommen.