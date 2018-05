Gewalttätige Zwischenfälle bei GTI-Vortreffen am Wörthersee

Das eigentliche Event findet erst nächste Woche statt - © APA

In Velden am Wörthersee hat es mehrere gewalttätige Zwischenfällen mit Besuchern des GTI-Vortreffens gegeben. Am Montag gegen 4 Uhr gab es vor einem Lokal eine Massenschlägerei mit etwa 15 beteiligten Personen. Drei Männer aus den Niederlanden wurden verletzt, einer von ihnen trug schwere Kopfverletzungen davon, berichtete die Polizei.