Gewalttätige Zwischenfälle bei GTI-Vortreffen in Velden

Das eigentliche Event findet erst nächste Woche statt - © APA

In Velden am Wörtherssee hat es mehrere gewalttätige Zwischenfällen mit Besuchern des GTI-Vortreffens gegeben. Am Montag gegen 4.00 Uhr gab es vor einem Lokal eine Massenschlägerei mit etwa 15 beteiligten Personen. Drei Männer aus den Niederlanden wurden verletzt, einer von ihnen trug schwere Kopfverletzungen davon, berichtete die Polizei.