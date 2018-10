Gewerkschaft: Druck auf Arbeitnehmer durch Arbeitszeitgesetz

Die AK und die Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft vida führen den aktuellen Fall einer 56-jährigen Hilfsköchin in Wien an, die nicht 12-Stunden arbeiten wollte und daraufhin von ihrem Chef gekündigt wurde. Die Frau arbeitete seit 1999 Teilzeit als Hilfsköchin in einem Lokal in der Wiener Leopoldstadt.

Im konkreten Fall habe ein Arbeitgeber offenbar das 12-Stunden-Tag-Gesetz genutzt, um eine ältere Arbeitnehmerin loszuwerden, sagte Anderl. “Das von der Regierung viel beschworene Recht auf Freiwilligkeit” bei der 11. und 12. Arbeitsstunde ist nichts als ein leeres Versprechen. In der Praxis der Arbeitswelt sitzt der Arbeitgeber am längeren Ast”, kritisierte Hebenstreit.

