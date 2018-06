Gewerkschaft für Schulschwänzer-Kontrollen am Flughafen

Wo sind die Schulschwänzer? - © APA (AFP/Arvchiv)

Für Schulschwänzer-Kontrollen am Flughafen spricht sich Pflichtschullehrer-Gewerkschafter Paul Kimberger aus. “Man sollte in den Tagen vor Schulschluss auch am Wiener Flughafen schauen, wer sich dort aufhält”, sagte der Lehrervertreter am Dienstag in der Tageszeitung “Österreich”. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) hat sich bereits gegen Polizeikontrollen gegen Schulschwänzer ausgesprochen.