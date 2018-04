Gewerkschaft plant Aktionen wegen AUVA

Betriebsversammlungen in Unfall-Krankenhäusern geplant - © APA

Die Gewerkschaft plant angesichts der Aussagen von Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) zur möglichen Auflösung der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) mehrere Protestmaßnahmen. So sind ab kommender Woche mehrere Betriebsversammlungen anberaumt, teilte die GPA-djp am Sonntag der APA mit. Auch Flugblattaktionen in Unfall-Krankenhäusern wird es geben.