Gewerkschaft warnt vor drohendem Jobabbau bei der Bahn

vida-Chef Roman Hebenstreit warnt - © APA

Die Gewerkschaft vida hat im Zuge der Budgetdebatte im Parlament, in der es am Mittwoch unter anderem ums Verkehrsbudget gegangen ist, ihre Kritik an den Regierungsplänen rund um Eisenbahninvestitionen bekräftigt. Vida-Chef Roman Hebenstreit fürchtet gar “ein Minus von 30.000 Arbeitsplätzen bei den Bahnen und bahnnahen Zulieferbetrieben wie in der Bauwirtschaft”.