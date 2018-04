Gewerkschaft weist SPÖ zurück und stärkt Coca-Cola Rücken

Schickhofer hatte zum Verzicht von Coca Cola aufgerufen - © APA (AFP)

Die Gewerkschaft PRO-GE hat sich am Freitag nach dem Aufruf zum Coca-Cola-Verzicht gemeldet: Der steirische LHStv. Michael Schickhofer (SPÖ) habe damit “deutlich über das Ziel hinausgeschossen”: “Ein Getränke-Boykott wird weder die Stahlindustrie schützen, noch ist sie gerade im Fall von Coca-Cola sinnvoll, da beinahe die gesamte Wertschöpfung in Österreich liegt”, so Bundessekretär Manfred Felix.