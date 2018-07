Gewerkschaften bereiten sich auf harte Herbstlohnrunde vor

Katzian fordert auch das Recht auf eine Vier-Tage-Woche - © APA

Die Gewerkschaften bereiten sich bereits auf eine harte Herbstlohnrunde vor. Im September wird es erstmals eine Konferenz aller Kollektivvertragsverhandler aller Gewerkschaften, also aller Betriebsräte aus ganz Österreich, geben, so ÖGB-Chef Wolfgang Katzian in einem Interview mit der Tageszeitung “Der Standard”. Zugleich fordert er ein Anrecht auf eine Vier-Tage-Woche.