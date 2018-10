Die Gewerkschaften wappnen sich für alle Fälle - © APA (Punz)

Die in die herbstlichen Lohnverhandlungen eingebundenen Gewerkschaften haben sich laut einem Zeitungsbericht professionelle Streikexperten aus dem In- und Ausland geholt. “Die professionellen Widerständler sollen Gewerkschaften und Betriebsräte auf Kampf einstimmen, ihr Know-how zu Mobilisierung und Öffentlichkeitsarbeit weitergeben”, heißt es in einem “Presse”-Bericht.