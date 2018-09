Ryanair erwartet bei Streik am 28. September kein Chaos

Ryanair möchte in fünf europäischen Städten erneut streiken - © APA/dpa

Passagiere der Ryanair müssen sich nach dem Streik am Mittwoch auf weitere Arbeitskämpfe bei Europas größtem Billigflieger einrichten. Flugbegleiter-Gewerkschaften kündigten am Donnerstag in Brüssel für den 28. September an den Basen in Spanien, Italien, Portugal und Benelux Streiks an. Laut Nachrichtenagentur Belga ist die Rede vom größten Streik in der Unternehmens-Geschichte.