Gewinner des Buchhandlungspreises stehen fest

Die nunmehrigen Preisträger wurden aus 80 Einreichungen ausgewählt. Vergeben wird der Preis gemeinsam vom Bundeskanzleramt und dem Hauptverband des Österreichischen Buchhandels. Die Verleihung findet am 25. April statt.

“Im Zeitalter der Digitalisierung, geprägt von global agierenden Unternehmen wie Amazon, kommt dem klein- und mittelständischen stationären Buchhandel eine besondere Rolle zu. Dort stehen vor allem die qualitativ gute Auswahl sowie die individuelle Beratung und Vermittlung besonderer Bücher durch die Buchhändlerin, den Buchhändler an erster Stelle”, so Kulturminister Gernot Blümel (ÖVP). “Um diese wichtigen kulturellen Nahversorger zu würdigen und auf ihre Leistungen für die Literatur, für die österreichischen Verlage und für das intellektuelle und literarische Leben hinzuweisen, wird jährlich der Österreichische Buchhandlungspreis vergeben: ein besonderer Preis für besondere Buchhandlungen in unserem Land.”

Für HVB-Präsident Benedikt Föger ist der stationäre Buchhandel “ein wichtiges Kulturgut: Gute Buchhandlungen sind die Schnittstelle zwischen Wissensvermittlung und Kulturentdecken. Buchhändlerinnen und Buchhändler inszenieren Bücher als Erlebnis, sie sind das Bindeglied zwischen Verlagen und Publikum. Sie eröffnen oft gerade jungen Leserinnen und Lesern eine neue Welt.”

2018 setzte sich die Jury aus Bernhard Aichner (Autor), Angelika Hager (Journalistin), Martina Pferscher (Verlagsvertreterin), Christoph Reisenauer (Verlagsvertreter) und Brigitte Sinhuber-Harenberg (Amalthea Verlag) zusammen.

(APA)