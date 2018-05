Gewitter über Salzburg fordert Feuerwehren

Eine Gewitterzelle hielt Salzburgs Feuerwehren auf Trab. Nachdem ein Blitzschlag in der Wolf-Dietrichstraße nach einem elektrischen Defekt eine Rauchentwicklung zur Folge hatte und die Brandmeldeanlage in der Moosstraße ausgelöst wurde, war die Berufsfeuerwehr Salzburg gefordert.

30 Einsatzkräfte rücken in Salzburg aus

Bei beiden Einsätzen benötigte die Berufsfeuerwehr der Stadt alle 30 verfügbaren Florianis. “Zum Glück ist nicht mehr passiert. Unsere gesamten Einsatzkräfte waren nämlich schon im Einsatz”, sagte Branddirektor Reinhold Ortler im Gespräch mit SALZBURG24. Zudem kam es in Wals-Siezenheim (Flachgau) nahe der Schwarzenbergkaserne bei der Autobahn-Unterführung zu einer Überschwemmung. Ein Pkw erlitt einen Motorschaden und musste abtransportiert werden. In Anif (Flachgau) musste ein Keller sowie in Oberalm (Tennengau) die Unterführung der S-Bahn ausgepumpt werden.

Unwetter am Donnerstag zu erwarten

Laut ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) bleibt das Wetter auch am Donnerstag unbeständig. In Salzburg ist verbreitetet mit teils ergiebigen Schauern und auch Gewittern bis weit in den Nachmittag hinein zu rechnen. Es bleibt stark bewölkt und regnerisch. Auch heftige Gewitter sind möglich. Am Freitag macht sich allmählich in weiten Landesteilen hoher Luftdruck bemerkbar und damit stabilisiert sich das Wetter. Letzte Regenschauer sind noch im Norden anzutreffen, sonst überwiegt meist schon der Sonnenschein. Der Wind weht schwach aus Ost.