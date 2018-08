Am Wolfgangsee musste im Bereich der Falkensteinwand ein Katamaran geborgen werden der nicht mehr zu steuern war. Der Bootsführer blieb dabei unverletzt. Ein Arbeitsfloss riss sich durch den starken Wind am Mondsee von einer Boje, und trieb am See umher. Auch dieses Wasserfahrzeug wurde von der Wasserrettung geborgen, heißt es in einer kurzen Mitteilung am Mittwoch.

Im Einsatz standen die Ortsstellen St. Gilgen, Strobl, Mondsee und Loibichl.