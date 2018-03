Giftaffäre – Kneissl: Angst vor russischen Gegenmaßnahmen kein Thema

Die Entscheidung widerspiegle vielmehr die prinzipielle Haltung Österreichs. Das Instrument der Diplomatenausweisung habe man hierzulande immer “sehr sparsam” eingesetzt, diese Tradition setze man fort. “Gerade wenn es hart auf hart geht, muss man die Kanäle offenhalten”, sagte Kneissl. Das Beispiel USA-Iran (1980 wurden alle bilateralen diplomatischen Kontakte abgebrochen, Anm.) zeige, dass niemand von solchen Maßnahmen profitiere. “Das tut beiden Staaten weh”. Man wisse dann wenig über die Entwicklungen im jeweiligen Land, und müsse auf die Dienste anderer Botschaften zurückgreifen.

Yesterday I was interviewed by the @bbc. We believe that it is of paramount importance

to keep channels of communication open. https://t.co/hxNXZbFd1X

— Karin Kneissl (@Karin_Kneissl) 28. März 2018