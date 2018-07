Gipfel Trump-Putin trotz Anklage russischer Agenten

Die Staatschefs planen weiter für ihr Treffen in Helsinki am Montag - © APA (AFP)

Das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Staatschef Wladimir Putin soll trotz der US-Anklage gegen zwölf russische Geheimdienstmitarbeiter stattfinden. Die beiden Staatschefs würden am Montag in der finnischen Hauptstadt Helsinki wie geplant zusammenkommen, sagte Trumps Sprecherin Sarah Sanders am Freitag in Washington.