Giro d’Italia mit drei Österreichern

Großschartner tritt in Italien in die Pedale - © APA (AFP)

Drei Österreicher werden kommende Woche in Israel an der Startlinie des Giro d’Italia stehen. Das Bora-Team verzichtet wie erwartet auf Vorjahres-Etappensieger Lukas Pöstlberger, der nach einer neuerlichen Erkrankung nicht in Hochform ist. Im Aufgebot der Mannschaft stehen aber dessen Landsmänner Patrick Konrad und Felix Großschartner. Auch der Steirer Georg Preidler nimmt den Giro in Angriff.