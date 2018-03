Gleisschaden: Schienenersatzverkehr zwischen Straßwalchen und Seekirchen

Zwischen Straßwalchen und Seekirchen ist der Zugverkehr wegen eines Gleisschadens am Mittwoch nur eingeschränkt möglich. - © FMT-Pictures/PM/Archiv

Aufgrund eines Schadens am Gleis konnten am Mittwoch Zugfahrten zwischen Straßwalchen und Seekirchen am Wallersee nur eingeschränkt erfolgen. S-Bahnen der Linie S2 mussten in diesem Bereich als Schienenersatzverkehr mit Bussen geführt werden. Gegen 16 Uhr war der Schaden wieder behoben, meldet die ÖBB.