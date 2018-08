Glemmtal: Sofortmaßnahmen kosten an die 800.000 Euro

Die Glemmtaler Straße ist nach den schweren Regenfällen von vergangener Woche zum größten Teil wieder saniert, schildert Neumayr. „Aktuell sind wir noch mit der Räumung der Unterläufe der unverbauten Bäche beschäftigt. Auch die Bachräumung der Saalach steht noch an“, nennt der Leiter der Wildbach- und Lawinenverbauung die offenen „Baustellen“ seiner Mannschaft. Nicht zuletzt müssten auch noch Ufersicherungsarbeiten durchgeführt werden.

Unwetter: L111 teils weggespült

Priorität hatte aber in den vergangenen Tagen die Instandsetzung der Glemmtaler Straße. Zwischen der Talstation der Hochalmbahn in Hinterglemm und der Ortschaft Lengau war die Straße auf einer Länge von rund 50 Metern weggespült, auf einer Länge von mehreren 100 Metern unterspült. Während sie anfangs komplett gesperrt werden musste bzw. nur drei Mal täglich freigegeben werden konnte, gilt seit Sonntagabend eine wechselseitige Regelung auf einer Fahrspur. Aber auch diese soll bald Geschichte sein. „Wir werden noch heute die Ampelanlage wegräumen“, kündigte Stefan Oberaigner von der Straßenmeisterei Pinzgau am Freitagvormittag auf Anfrage von S24 an.

Glemmtal: Sofortmaßnahmen kosteten 800.000 Euro

Die bisherigen Kosten der Sofortmaßnahmen entlang der Bäche und Straßen schätzt Neumayr auf „etwa 800.000 Euro“. Nicht eingerechnet sind darin Schäden von Privatpersonen sowie die noch folgenden Asphaltierungsarbeiten an der L111. Für diese würde laut Oberaigner erst kommende Woche der Auftrag ausgeschrieben.