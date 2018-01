Die Glöckler sind traditionell rund um den Dreikönigstag unterwegs. - © Neumayr

Traditionell um den Dreikönigstag sind im Salzkammergut die Glöckler unterwegs: So waren die Männer mit den bunten, aufwendig gestalteten Lichterkappen am Samstag auch in St. Gilgen (Flachgau) anzutreffen.