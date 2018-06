Glückliche Bienen in Salzburg

Im Salzburger Stadtgebiet gibt es unzählige Bienenstöcke. - © bienenlieb

Bienen fühlen sich wohl in Salzburg. Einen großen Anteil daran hat seit 2013 der gemeinnützige Verein bienenlieb. Initiator Daniel Pfeifenberger will nicht nur die Wahrnehmung der überlebenswichtigen Insekten stärken – er bildet auch Imker aus, vergibt Patenschaften und stellt mit seinen Mitarbeitern Produkte aus Honig und Wachs her.